Divieto di vetro e lattine nei luoghi pubblici di Pieve Emanuele

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, uno strumento fondamentale per aumentare la sicurezza e garantire il decoro in diverse zone del paese. Fra le novità: divieto nei luoghi pubblici, che non siano pertinenze di pubblici esercizi, di consumare bevande, compresi vino, birra e birra analcolica, in contenitori di vetro o lattine; vietato l’utilizzo dei citati contenitori anche solo per travasare il loro contenuto in bicchieri di carta o plastica. Chiunque viola le disposizioni è soggetto a sanzioni fino a 150 euro. E ancora: "È obbligo del gestore dell’esercizio che vende alimenti e bevande collocare, sia all’interno dei locali dell’esercizio che in prossimità dell’accesso, appositi contenitori di rifiuti; è suo dovere tenere pulito da rifiuti derivanti dalle proprie consumazioni. Entro 30 minuti dalla chiusura, l’esercente deve inoltre asportare dal suolo pubblico i contenitori stessi di rifiuti e qualsiasi altro rifiuto. Per chi viola la norma multe fino a 400 euro". I controlli sono già cominciati. "La sicurezza e il controllo del territorio sono punti importantissimi, su cui crediamo possa essere fatto un bel passo in avanti – commenta il sindaco Pierluigi Costanzo (nella foto) –. In primis abbiamo una squadra di polizia locale preparata e affiatata, a oggi dotata di mezzi e strumenti che la mettono in condizione di lavorare al meglio, e questo nuovo regolamento si aggiunge a questi. Poi c’è il gruppo di Protezione civile, sempre a disposizione e attento ai bisogni del nostro territorio, ma anche associazioni come Api, Associazione nazionale carabinieri, gli agenti accertatori e le sentinelle del Parco Sud. Con tutti loro abbiamo creato la Consulta della sicurezza, un tavolo di confronto operativo".

