Distretti strategici "Sono la cassaforte degli investimenti"

I Distretti del commercio sono la "cassaforte" degli investimenti. "Con i bandi recuperiamo il 50% delle spese per migliorare l’attività – spiega il presidente Donato Turba alla guida della Confcommercio melzese –. Nei nostri 13 Comuni ne abbiamo cinque: Melzo, Segrate, Pioltello, Cernusco e Peschiera. Sono cabine di regia dove collaboriamo con le istituzioni, un rapporto per noi essenziale. L’azione sinergica porta a iniziative come ‘Melzo estate’, lo shopping del giovedì sera con intrattenimento che fa sempre il tutto esaurito". Così in un sistema "con chiusure fisiologiche possono affacciarsi nuove attività che contano su uno scenario favorevole". L’obiettivo è "mantenere la rete di vicinato" che per tutti, qui, non è solo un motore economico, ma anche "presidio sociale e di sicurezza".

Ruoli che i Comuni riconoscono e che hanno sostenuto durante i tre anni bui del Covid con iniezioni di liquidità sulle vetrine messe in ginocchio dal virus. Senza distretti però sarebbe impossibile partecipare alle gare regionali, da qui l’accelerata sulla nascita degli enti in zona.

Bar.Cal.