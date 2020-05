Milano, 30 maggio 2020 - «Col distanziamento sociale i teatri rischiano di non riaprire". Andrea Rurale ne fa una questione economica e logistica. "L’orchestra non può suonare a distanza – osserva il coordinatore della ricerca realizzata dalla Sda Bocconi di Milano –. Per applicare il distanziamento significa almeno lasciare vuoto un posto a sedere ogni due. Per vendere lo stesso numero di biglietti pre-coronavirus vuol dire replicare l’evento col doppio dei costi. Senza dimenticare la gestione dei servizi o del guardaroba. Se non ci si inventa qualcosa è difficile".

Nell’immediato – prosegue Rurale – "le istituzioni devono lavorare sulla fruizione degli spazi. Ma non sempre è possibile: il Teatro Franco Parenti, che cito spesso come modello, ha degli spazi all’aperto che può sfruttare". Poi – aggiunge il presidente del Fai Lombardia – "occorre capire come far tornare la gente: arte e cultura fanno parte dello svago e chi non si sente sicuro può scegliere di rinunciare. Teatri e musei vivono anche di turismo: realtà come la Scala dovranno saper trovare anche una nuova dimensione “domestica”". Infine – conclude Rurale – la programmazione. "Il sistema si regge su un equilibrio precario che coinvolge il più grande finanziatore delle attività teatrali, che è la pubblica amministrazione, le sponsorizzazioni private spesso con un orizzonte a breve periodo e i ricavi della biglietteria. Emerge la necessità di un approccio strategico a medio lungo periodo, la necessità di programmare più a lungo non solo il calendario di ogni stagione ma anche l’evoluzione delle altre attività".