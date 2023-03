"Disoccupata per 6 anni La strada è ancora lunga"

"Per sei anni e mezzo sono rimasta senza lavoro. Dopo essere diventata mamma, mi sono resa conto che la vita lavorativa era inconciliabile con quella familiare. Almeno per i lavori che mi venivano proposti: tutti part time su turni, anche in orari in cui il mio bimbo non era all’asilo. E così ho fatto la mamma a tempo pieno: non avevo scelta". Sarah Guglielmotto (nella foto), milanese di 46 anni, racconta la sua storia.

Che cosa manca, per colmare il divario occupazionale tra donne e uomini?

"Il carico di lavoro in famiglia, mentale e fisico, è quasi sempre della donna. Parlo in generale. Gli uomini dovrebbero iniziare a fare i papà sul serio, non ad “aiutare le mamme“. E poi le aziende dovrebbero garantire maggiore flessibilità, concedere permessi più facilmente per poter dare ai genitori la possibilità di occuparsi dei bambini. Non si può pensare di affidare sempre i figli ad altri per poter lavorare. Ancora: lo Stato dovrebbe dare degli aiuti concreti, come il servizio di baby sitter".

Qual era il suo lavoro?

"In passato mi occupavo dell’ufficio acquisti in una società. Poi sono stata assistente di mio marito, che è odontotecnico. Questo fino al settimo mese di gravidanza. Quando il bimbo, che oggi ha 8 anni, ha iniziato ad andare all’asilo, ho cercato un’occupazione ma da mamma non ho trovato nulla. Non potevo neppure continuare a fare l’assistente, per via dell’orario a tempo pieno. E mio marito lavora fino alle 20".

Stando ai dati, le donne stanno facendo più fatica rispetto agli uomini a tornare ai numeri pre-pandemia. Che ne pensa?

"Penso che il problema sia sempre quello: con smartworking e flessibilità si riesce a lavorare di più. Evidentemente, il ritorno in presenza ha svantaggiato ancora di più le donne. Per me però è successo il contrario...".

Cioè?

"Dopo tante ricerche sono riuscita finalmente a trovare un’occupazione: lavoro con partita Iva, gestendo imprese edili per conto di due aziende. Un lavoro che posso svolgere prevalentemente da casa, perché mi basta avere un computer, eccetto per visite in cantiere e sopralluoghi. Prevalentemente, la casa è il mio ufficio e questo per me è l’ideale perché mi consente di stare con mio figlio quando non è a scuola. In questo modo riesco a conciliare vita lavorativa e familiare. Anzi, vivo molto meglio rispetto a prima".

Ha tempo libero?

"Poco. Però sono contenta così. Abbiamo anche deciso di allargare la famiglia prendendo una cagnolina, una border collie di pochi mesi. Dopo anni di rinunce, questo è un trionfo".

Marianna Vazzana