"Disoccupata a Milano: niente animali in ufficio"

"La mia azienda non accettava il cane-guida in ufficio. Dopo due anni di trattative ho lasciato perdere. Al momento sono disoccupata ma vorrei tanto ricominciare a lavorare", racconta Nevina Palmieri, milanese quarantaduenne ipovedente che dall’estate del 2016 vive insieme alla sua Aida, labrador di 8 anni e mezzo.

Come mai l’azienda non accettava il suo cane-guida?

"Perché sosteneva che non fosse giusto nei confronti di fobici o allergici, anche di potenziali clienti. Io fino a quel momento ero un’ipovedente con bastone, e mi bastava quel sostegno per muovermi. Poi la mia condizione è peggiorata e ho avuto bisogno del cane-guida (il mio è stato addestrato dai Lions di Limbiate). Dopo un periodo di malattia, non sono più rientrata al lavoro".

Qual era la sua mansione?

"Io ero in ufficio, non stavo a contatto con il pubblico. La mia stanza insieme ai colleghi era al quinto piano e mi è stato detto che se avessi voluto il cane mi sarei dovuta trasferire al piano terra e salire “sola“, per parlare con gli altri. Non potevo accettare un trattamento del genere, anche perché nella mia condizione il cane-guida è necessario".

Qual è il suo più grande desiderio?

"Lavorare. Andando al lavoro con il mio cane. Sono laureata in Scienze della comunicazione e sono esperta di costumer care, gestione clienti e formazione. Ma posso adattarmi a fare tutto, non escludo nessun settore".

Cosa rappresenta per lei Aida?

"È una parte di me. Mi ha salvato da tanti investimenti in strada, accorgendosi prima di me di auto o monopattini che arrivavano a gran velocità o stavano per svoltare: inchiodava e io dovevo fermarmi per forza. Poi sentivo quei mezzi sfrecciarmi accanto. E chissà quante volte mi ha salvata senza che me ne accorgessi. È anche la mia salvezza contro la depressione. E pensare che tante volte devo discutere, anche sui mezzi pubblici, perché qualche utente ha paura di lei e pretenda che scenda".

Marianna Vazzana