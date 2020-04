Uno sportello di ascolto dedicato ai migranti, che in queste settimane stanno pagando il prezzo dell’emergenza coronavirus in termini psicologici ed economici, perché i lavoratori più deboli sono stati i primi a essere lasciati a casa. È l’iniziativa lanciata da Anolf Lombardia e Anolf del Po, associazione promossa dal sindacato Cisl che si occupa dell’assistenza agli stranieri in Italia e ha come scopo "la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana".

Alla base del progetto problemi come "sofferenza emotiva, stati di preoccupazione, ansie e stress generati dalla situazione di emergenza e di costrizione oltre che dal distacco interpersonale".

Problemi che colpiscono persone che, da sole in Italia, anche a causa della perdita del lavoro rischiano di rimanere ai margini e di finire sulla strada. Per contattare il servizio e per un primo colloquio è possibile inviare una mail a anolf.lombardia@cisl.it, indicando un nome e un numero telefonico da contattare oppure chiamare il numero 331.4802254.

