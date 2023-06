Disability Pride di Milano: “Abbattiamo barriere e tabù”

Centinaia di persone hanno manifestato per le strade di Milano per il Disability Pride. La comunità di disabili e neurodivergenti vuole un cambiamento radicale nella società e nelle istante della pubblica amministrazione. I messaggi sono chiari: abbattere le barriere architettoniche e maggiore supporto ai caregivers, cioè le persone che si prendono cura di parenti e amici.

L’evento è stato organizzato dai gruppi Disabili Pirata, Disability Pride Network e Abbatti Le Barriere. Il corteo è partito da Piazza Castello e ha raggiunto piazza 24 maggio, in Darsena, dove in serata si tiene Disability Pride Village, orchestrato dall’inaugurazione della “Rampa della Pace” e seguito da talk, interventi e grande festa fino a mezzanotte.

In Italia sono circa tre milioni le persone che convivono con qualche forma di disabilità grave. Ma non solo le risorse statali dedicate al problema sono inferiori alla media europea, ma anche nel supporto familiare cresce il divario. Nelle ultime settimane, le famiglie milanesi si sono viste ridurre le ore di assistenza domiciliare garantite ai propri figli attraverso i voucher gestiti dalla Regione Lombardia per il tramite delle autorità sanitarie regionali.