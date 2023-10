Diritto allo studio in sicurezza. Manifestano i liceali del Levi

Dopo il crollo del controsoffitto nell’aula quarta B, è scattata la protesta degli alunni del liceo linguistico Primo Levi di San Giuliano che ieri mattina, con uno sciopero e un sit-in davanti alla scuola, hanno chiesto una manutenzione più attenta per i locali del plesso di via Trieste, di proprietà del Comune. Slogan e striscioni hanno scandito la manifestazione, con la quale i ragazzi hanno evidenziato alcune delle “magagne“ dell’edificio che ospita le lezioni: porta d’ingresso rotta, bagni guasti e spazi angusti. Nell’elenco delle lamentele anche la mancanza delle “lim“. "Poi ci sono la palestra che si allaga e le finestre che cadono a pezzi – aggiunge Mirta Pedrotti, tra i rappresentanti d’istituto –. Non aspettiamo che qualcuno si faccia male per intervenire".

"Siamo il futuro, teneteci al sicuro" recitava uno degli slogan, coi quali i ragazzi hanno reclamato maggiore sicurezza e condizioni più decorose, poiché la qualità dello studio passa anche dalla qualità degli ambienti utilizzati durante la permanenza a scuola.

Il sit-in fa seguito a quanto successo nella notte tra martedì e mercoledì, quando, complici anche le infiltrazioni d’acqua, il controsoffitto dell’aula quarta B ha avuto un parziale cedimento: un pannello e alcuni calcinacci sono finiti a terra. Una situazione che ha contribuito a far esplodere le lamentele. Intanto, nella mattinata di ieri i tecnici del Comune hanno eseguito un sopralluogo nell’edificio. La sistemazione dell’aula danneggiata è annunciata per oggi.

"Per l’amministrazione comunale la manutenzione degli edifici scolastici e la sicurezza degli studenti sono di fondamentale importanza e, per questi motivi, siamo dispiaciuti per quanto successo – affermano il sindaco Marco Segala e l’assessore all’istruzione Maria Grazia Ravara –. Fortunatamente il cedimento è avvenuto nella notte, evitando una situazione di pericolo per i ragazzi. Eravamo già intervenuti prontamente nei giorni scorsi, ma evidentemente si rendono necessarie ulteriori azioni".

Le proteste però non si placano. Ieri sera un gruppo di studenti ha manifestato davanti al Municipio di San Giuliano in occasione del consiglio comunale, mentre un ulteriore sciopero è annunciato per la prossima settimana davanti alla sede centrale del Primo Levi, a San Donato. Un anno fa erano stati gli alunni dell’Itis Enrico Mattei di San Donato a scendere in piazza per chiedere a Città Metropolitana più sicurezza nel loro plesso scolastico.