Diplomati in cerca di futuro al Career day

Dal sostegno fra i banchi all’aiuto a cercare il primo posto, il Career day a Pioltello è l’altro evento che chiude il cerchio dell’impegno del Comune sul fronte della formazione dei giovani. La vetrina che ospita atenei, imprese, agenzie di lavoro e di volontariato internazionale è diventata un appuntamento cruciale per l’esercito dei 19enni che, strappato il pezzo di carta, è in cerca di futuro. Quest’anno in piazza Bonardi sono arrivati in 400. Per loro colloqui, domanda e offerta faccia a faccia, per scegliere la strada giusta.

Bar.Cal.