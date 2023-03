Digitalizzazione delle imprese: ecco come fare

Ruben

Razzante*

Sostenibilità e digitalizzazione sono due categorie fondamentali per le aziende italiane che vogliono fare business all’estero. Occorre, però, che le strategie di queste aziende siano orientate verso traguardi perseguibili e per questo diventa indispensabile il supporto degli enti pubblici di settore e categoria. In quest’ottica va inquadrato il Digital Sustainability Atlas, la nuova pubblicazione realizzata da Assocamerestero in collaborazione con Camere di commercio italiane all’estero, con il coordinamento scientifico della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e il supporto di Unioncamere. Una guida pensata per mettere a disposizione delle aziende italiane che vogliano investire e produrre utili all’estero tutte le informazioni sugli ambiti della sostenibilità e delle politiche di digitalizzazione. Il lavoro, condotto da 71 Camere in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa e in Oceania, ha visto l’analisi dei principali indicatori relativi a sostenibilità ambientale, digitale, economica, sociale e al livello di innovazione tecnologica nei diversi Paesi, con l’obiettivo di fornire alle imprese informazioni utili per orientare al meglio le proprie strategie di posizionamento sui mercati esteri. La pubblicazione, disponibile sul sito di Assocamerestero, fornisce un quadro approfondito delle peculiarità di ciascun mercato: in Europa si evincono alti livelli di interazione digitale tra imprese, cittadini e istituzioni, con una forte sensibilità al tema della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni. Inserire la sostenibilità digitale nelle strategie di business delle imprese italiane – ossia la modalità con la quale il digitale possa diventare leva di sviluppo sostenibile e la sostenibilità fornire criteri di indirizzo per lo sviluppo tecnologico – è un passaggio fondamentale per la valorizzazione del made in Italy. *Docente di Diritto

dell’informazione all’Università Cattolica