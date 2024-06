Digitale, le professioni del futuro. Lezioni, laboratori e stage: il percorso fa trovare lavoro

È un open day virtuale quello proposto oggi dalla Fondazione ITS Incom, occasione per conoscere l’offerta formativa post diploma di Its Incom, con sede a Busto Arsizio a Malpensafiere. A partire dalle 15 saranno illustrati dai docenti i percorsi formativi, i servizi per gli studenti e le opportunità di impiego dei singoli corsi attivati dall’istituto. L’iniziativa è dedicata a tutti i diplomati che vogliono trasformare la propria passione per il digitale, le nuove tecnologie o il mondo del gaming e della programmazione in un lavoro. Its Incom offre una serie di percorsi che prevedono accanto alla didattica, laboratori e attività improntate "al fare" e stage che rappresentano un’occasione di ingresso in alcune delle più importanti imprese innovative e tecnologiche del territorio (iscrizioni sul sito itsincom.it/eventi). La Fondazione intanto non si ferma e si prepara a realizzare nuovi laboratori potenziando la sua dotazione grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione attraverso il Pnrr, nell’ambito delle azioni intraprese per lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria.

Il suo progetto ha ottenuto un contributo pari a quasi 4 milioni (3.944.900,63 euro), che permetterà di potenziare le strutture esistenti e integrarle con nuove dotazioni arrivando ad avere 9 nuovi laboratori a supporto delle tre aree di formazione: sviluppo, comunicazione e nuove tecnologie. L’istituto con sede a MalpensaFiere è oggi un’eccellenza nel territorio. Un dato importante, nel 2016, all’avvio del percorso di formazione post-diploma gli studenti erano 20, oggi sono 400 e arrivano da tutta Italia.

Rosella Formenti