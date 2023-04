Digital week parte la raccolta dei progetti

di Ruben

Razzante*

La pandemia ha impresso un’accelerazione notevole a tutti i processi di digitalizzazione, rendendo irreversibile il passaggio nello spazio virtuale di molte attività che prima del Covid si svolgevano esclusivamente in presenza. Ecco perché la cultura digitale deve svilupparsi in tutti i contesti pubblici e privati, al fine di promuovere un utilizzo responsabile di tutte le tecnologie. Acquista dunque ancora maggiore importanza un evento come la Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano, realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab e presentata a Palazzo Marino. Le ultime cinque edizioni hanno generato, nel complesso, oltre un milione di partecipanti a più di 2.500 eventi (fisici e digitali). La sesta edizione, che si svolgerà dal 5 al 9 ottobre, avrà anche quest’anno come tema lo sviluppo dei limiti: sempre più presenti nel progettare e nell’agire; limiti ambientali, sociali, economici, ma anche culturali, etici e generazionali. Dal 18 aprile è on line il sito www.milanodigitalweek.com: cittadini, studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali possono iscriversi - entro e non oltre il 30 giugno - e lanciare il proprio evento digitale o fisico, provando a immaginare, segnalare e costruire nuove visioni, riflessioni e soluzioni per una società che deve svilupparsi all’interno di quei limiti, concentrandosi sull’urgente e fondamentale transizione sostenibile e sui cambiamenti nell’ambito della fruizione del digitale. Le aree tematiche di questa edizione spaziano dal lavoro alla formazione, dal cambiamento climatico all’economia circolare, dal sociale al design thinking, fino ai molteplici linguaggi delle arti.

*Docente di Diritto

dell’informazione all’UniversitàCattolica di Milano