Diffamare i vigili in rete può costare 500 euro

La diffamazione sui social nei confronti della polizia locale può costare da 100 a 500 euro. "L’Amministrazione è disponibile ad accogliere o valutare critiche costruttive manifestate attraverso i canali opportuni e in termini civili, ma non è più disposta a lasciare impunite le esternazioni che ledono la dignità del personale del corpo di polizia locale". È quanto si legge in una determina pubblicata dal comando di polizia locale che corre in difesa degli agenti e della Amministrazione spesso oggetto, si legge nella determina, di commenti diffamatori sui social. "È una procedura prevista dalla legge - spiega Massimo Caiani, comandante della polizia locale -, l’Amministrazione può decidere di agire in maniera stragiudiziale invitando il cittadino, ritenuto autore di ingiurie, a una soluzione bonaria con il ritiro, e scuse pubbliche, del post diffamatorio pubblicato oltre al versamento di una cifra a titolo di risarcimento".

Stefano Dati