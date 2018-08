Milano, 17 agosto 2018 - Dovrà rispondere di tentato omicidio, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale l’algerino di 24 anni, irregolare, che ieri pomeriggio ha rapinato una donna e accoltellato a un braccio, recidendogli un’arteria, l’uomo che ha cercato di difenderla. Tutto succede alle 13.50 in via Salerio, una strada tra il parco del Monte Stella e la fermata del metrò Uruguay, linea rossa. Secondo quanto ricostruito, l’algerino si avvicina alla donna, italiana di 45 anni, che sta camminando in strada insieme a un conoscente, e la minaccia con un coltello. «Dammi la borsa», le intima. Lei, spaventata, gliela porge. A quel punto interviene l’uomo che era con lei, pure lui italiano, di 50 anni, che si lancia sul rapinatore per bloccarlo e riprendere la borsa. Ma l’algerino non ha intenzione di mollare il bottino e reagisce affondandogli la lama in un braccio. Gli sferra più coltellate, alcune profonde, recidendogli pure un’arteria.

A quel punto l’uomo si accascia a terra in una pozza di sangue. Panico, urla. Il rapinatore resta immobile. La scena non sfugge a una Volante di passaggio che interviene immediatamente. Quando i poliziotti si avvicinano ai tre trovano l’algerino con il coltello ancora in mano e lo bloccano, non senza difficoltà. Subito scatta la richiesta di aiuto al 118 e in via Salerio arriva l’ambulanza: il cinquantenne sta perdendo molto sangue e deve essere soccorso. Viene accompagnato in codice giallo al San Carlo, dove è sottoposto a un intervento. È in prognosi riservata, non corre pericolo di vita. La donna rapinata è rimasta illesa ma dovrà riprendersi dallo spavento.

Per l'algerino, irregolare e incensurato, si aprono le porte del carcere. È accusato di tentato omicidio, dato che ha accoltellato il cinquantenne, rapina aggravata (avendo minacciato la donna con un coltello) e resistenza a pubblico ufficiale, perché una volta bloccato si è scagliato contro gli agenti. La sera prima era stato accoltellato sempre da un rapinatore pure un egiziano di 19 anni in via Mercantini, zona Bovisa. E anche in quel caso era intervenuta la polizia. In base a quanto raccontato dal ragazzo, poco prima delle 22 è stato avvicinato da un uomo che gli ha rubato il portafoglio. Ha opposto resistenza ed è stato ferito con un coltello. Poi è stato soccorso in codice giallo al Niguarda.

La zona che è stata teatro della rapina di ieri sfociata in tentato omicidio è stata oggetto di controlli tra martedì 7 e martedì 14 a cura della Digos della Questura insieme ad agenti della Polizia Scientifica, del Comissariato Bonola e del Reparto Prevenzione Crimine. In particolare, occhi puntati sul terminal bus Lampugnano, punto di partenza e di approdo per centinaia di persone ogni giorno. Identificate 267 persone di cui due denunciate perché irregolari, mentre un cittadino romeno è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere su disposizione del Tribunale di Roma per inosservanza alla disposizione della pena alternativa della firma. Il quartiere continua a essere monitorato.