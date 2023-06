Dieci vittime sull'A4, installato un tutor dopo anni senza controlli

Autovelox e tutor in questo anello autostradale sono praticamente assenti. Sulla tangenziale ovest sono presenti quattro autovelox vecchi e in disuso da almeno dieci anni. Sulla tangenziale est nessuno. Stessa cosa sulla Nord: controlli della velocità assenti. Non cambia la situazione sul tratto della A1 che collega la tangenziale est a tangenziale ovest. Sul tratto urbano dell’A4 invece qualcosa si sta muovendo. Poco dopo la barriera della Ghisolfa in direzione Venezia è stato Infatti installato recentemente un tutor per controllare la velocità. Ma questo è avvenuto solo dopo le dieci vittime che ricordiamo: La sequenza è da incubo. Il 31 gennaio in seguito al tamponamento di un’autocisterna un camionista di 40 anni è morto all’altezza di Certosa. Sabato 18 febbraio Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 60, erano ferme al casello alla barriera della Ghisolfa, a bordo di una Lancia Y, stavano pagando prima di imboccare l’autostrada in direzione Torino quando una Lancia Musa condotta da un 39enne è piombata su di loro uccidendole sul colpo. Il 22 febbraio ha perso la vita Beatrice Dell’Orto dopo l’impatto tra il suo Volkswagen Caddy e un camion. La donna addestratrice cinofila, residente a Seregno, faceva parte dell’Associazione tutela allevamento e addestramento cinofilo italiano e trasportava due cani. Il 3 marzo un’altra tragedia: Antonella Rossetti, 58enne, e la nipote Loredana Raimondo di soli 15 anni hanno perso la vita in un tamponamento a catena. Il 29 maggio a morire sulla A4, nel tratto urbano tra Pero Fiera Milano e l’uscita di viale Certosa, in direzione del capoluogo lombardo, è stato un ragazzo di 25 anni che alla guida di un furgoncino quando ha tamponato violentemente un mezzo pesante, carico di bombole d’ossigeno. Dieci giorni fa, infine, una 86enne e una 49enne hanno perso la vita sempre sull’A4. Mas.Sag.