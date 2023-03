Dieci milioni sul tavolo Piano opere pubbliche approvato dal Consiglio La città cambierà faccia

di Roberta Rampini

Dieci milioni di euro di cui 6,7 milioni stanziati nell’ambito del Pnrr, per opere nuove come piazza San Francesco, interventi di rigenerazione urbana di spazi esistenti, quelli nel centro sportivo di via Verdi e progetti sociali, come il recupero del bene confiscato alla mafia in via Po. È il Piano delle opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale di Bollate. "Un Piano senza precedenti sia per numero di interventi che per importo dei lavori. Un programma cosi ambizioso non si vedeva da decenni a Bollate", commenta il vicesindaco Alberto Grassi con delega ai Lavori pubblici. Dopo la progettazione dei mesi scorsi e il via libera del consiglio comunale, ora l’obiettivo del Comune è quello di rispettare le tempistiche indicate dal Pnrr, quindi i primi cantieri partiranno entro la fine del 2023. Tanti gli interventi per riqualificare e potenziare le piste ciclabili lungo via Vittorio veneto, da via Verdi fino a piazza San Francesco. Quest’ultima sarà realizzata con il restringimento della carreggiata, la piantumazione di alberi, l’installazione di arredi e per i negozi, la possibilità di fare dehors. Anche Piazza Martiri della Libertà sarà riqualificazione con il posizionamento della storica fontanella verde, simbolo e memoria della Bollate storica. Per migliorare la sicurezza stradale è prevista la riqualificazione della rotonda di via Repubblica intersezione Varesina, con l’allargamento dei marciapiedi, il restringimento della carreggiata e la chiusura del sottopassaggio pedonale. Il traffico pesante e di attraversamento spostato sulla variante Varesina inaugurata poche settimane fa, la Varesina diventerà una strada urbana che servirà a ricollegare la frazione di Ospiate con via Repubblica. Due milioni e 600mila euro saranno spesi per la sistemazione del centro sportivo di via Verdi con la sostituzione delle centrali termiche e delle coperture dei campi da tennis, la realizzazione di 3 nuovi campi da padel. Per quanto riguarda il recupero dell’immobile di via Po confiscato alla mafia è stato presentato un progetto per la creazione di una sala multimediale. Un milione di euro sono invece destinati alla manutenzione delle sponde del Nirone e delle tombinature dei torrenti Nirone, Garbogera e Pudiga. E infine sono previsti interventi di efficientamento energetico in molti immobili comunali. "Dopo la sostituzione dei fari dei centri sportivi di via Oglio e Galimberti, è prevista la sostituzione del vecchio sistema di illuminazione con lampade a Led in altro centro sportivo - conclude il vicensindaco - e l’adeguamento del sistema di riscaldamento del Teatro la Bolla".