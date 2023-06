Diciottenne accoltella coetaneo Arrestato per tentato omicidio

di Monica Autunno

Una lite fra ragazzi iniziata quasi per scherzo, poi spunta il serramanico: un diciottenne raggiunto da due coltellate ora è grave in ospedale; l’accoltellatore, suo coetaneo e amico, è a San Vittore per tentato omicidio. L’alcol è sicuro complice e detonatore della drammatica sequenza che si è verificata l’altra notte a Cassano d’Adda, in via Milano.

La vittima e l’accoltellatore sono entrambi cassanesi, coetanei e conoscenti. Erano in compagnia di altri ragazzi, testimoni di una tragedia mancata per un soffio. Indagano su esatta dinamica e origine dell’alterco i carabinieri di Pioltello e della tenenza di Cassano, cui, alle tre e mezza della notte, è arrivata la segnalazione dell’accoltellamento. E che poco dopo il fatto hanno rintracciato il giovane aggressore, fermato nei pressi di casa sua. Con ancora addosso l’arma usata per colpire: un coltello a serramanico lungo 22 centimetri, di cui dodici di lama. Cosa sia accaduto i militari hanno potuto ricostruirlo, nelle ore immediatamente successive al ferimento, grazie anche alle testimonianze raccolte sul posto. Il gruppo, una decina di ragazzi, camminava dalla zona commerciale alla periferia della città alla volta del centro, e percorreva a piedi la via Milano. Fra i due diciottenni, all’inizio, solo qualche scambio di battute. Quello che poteva sembrare un gioco. Ma la situazione è precipitata in pochi istanti: corpo a corpo, spintoni. In tasca di uno dei due il coltello. All’indirizzo del compagno due colpi, uno alla guancia, l’altro, potenzialmente mortale, all’addome. Mentre l’accoltellatore si allontanava è partito l’allarme. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine. Il ragazzo ferito è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito al San Raffaele in ambulanza. I sanitari lo hanno sottoposto alle prime luci dell’alba a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’accoltellatore è stato rintracciato poco dopo. Avrebbe agito in stato di ubriachezza. A suo carico precedenti per reati contro il patrimonio.

L’episodio suscita sgomento in tutta la città. E sgomento nelle parole del sindaco Fabio Colombo: "Impossibile sminuire, i residenti della zona hanno sentito urla agghiaccianti. Un episodio grave. Tutti siamo stati ragazzi. Ma quando un diciottenne esce il sabato sera con un coltello a serramanico in tasca c’è qualche cosa che non va".