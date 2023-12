“Dicembre sicuro“ coi controlli dei vigili

È partita l’operazione Dicembre sicuro, con un potenziamento dei pattugliamenti della polizia locale negli orari serali e notturni. Nelle prime due uscite sono stati 59 i veicoli controllati, 26 verbali per violazione del codice della strada (compresa una persona senza patente), 26 persone sottoposte a controllo alcolemico, 5 sequestri a causa della mancanza di assicurazione, due interventi per rissa e schiamazzi. I controlli proseguiranno sino alla fine del mese. "Avere la polizia locale sul territorio anche negli orari notturni - commenta il vicesindaco Stefania Accosa - significa sentirsi più al sicuro, garantire un presidio tangibile e poter contare su persone qualificate, in caso di urgenze e necessità". "Un ringraziamento ai nostri agenti – prosegue - che si sono messi a disposizione per questo progetto in un clima tutt’altro che piacevole, viste le temperature notturne e considerato che le notifiche sono tutte effettuate sul posto, in strada, non da dietro uno schermo".

Il programma “Dicembre sicuro“ è sostenuto con un finanziamento regionale di 12.831 euro che riguarda, oltre a Peschiera, anche la vicina Mediglia.

