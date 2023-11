Dicembre sicuro anche la sera

Scatta l’operazione Dicembre sicuro. Grazie a un finanziamento regionale di 12.831 euro, a Peschiera verranno potenziati i pattugliamenti della polizia locale nelle fasce serali e notturne. In particolare, gli agenti resteranno in servizio tutte le sere della settimana e, nei fine settimana, fino alle 4 di notte. Si comincia domani, per proseguire sino a fine mese. "È un’ottima notizia per la cittadinanza - commenta la vicesindaca Stefania Accosa -. Già attualmente garantiamo il terzo turno in alcuni giorni della settimana, in questo modo andiamo a potenziare il servizio". Complici le festività, dicembre è un periodo meritevole di particolare attenzione: tradizionalmente infatti vi si registrano reati predatori ed episodi di disturbo alla quiete pubblica. Da qui la soddisfazione per l’ottenuto finanziamento. "Non sempre gli enti locali hanno le somme necessarie per pagare i servizi straordinari, perciò questi contributi sono fondamentali. Siamo fortunati per le risorse di Regione Lombardia, ma anche per la disponibilità dei nostri agenti". Il contributo regionale, in realtà, va anche a vantaggio di Mediglia che, in sinergia con la capofila Peschiera, potrà beneficiare del finanziamento e dei controlli. I pattugliamenti infatti vedranno impegnato, in sinergia, il personale dei due comandi di polizia locale, in servizio per garantire la copertura di entrambi i comuni. Si tratterà di un’attività coordinata, estesa su svariati chilometri di territorio e pensata per consentire un maggiore presidio anche in concomitanza di mercatini e iniziative natalizie.

A.Z.