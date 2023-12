Dicembre sicuro: 9 patenti ritirate

È di 432 veicoli controllati, 136 verbali per violazione al codice della strada e 9 patenti ritirate il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia locale di San Giuliano nell’ambito dell’operazione “Dicembre in sicurezza“. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia, ha permesso di potenziare i pattugliamenti serali e notturni non solo sulle strade, ma anche in corrispondenza di negozi, centri commerciali e sportelli bancomat, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti e sventare i reati predatori. Per gli interventi di “Dicembre in sicurezza“ la polizia locale di San Giuliano ha schierato un totale di 24 tra agenti e ufficiali.

Nell’ambito delle verifiche per la sicurezza stradale, 243 persone sono state sottoposte ai test alcolemici; 3 di queste sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, 18 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Non solo. I pattugliamenti hanno portato ad un arresto per spaccio di stupefacenti. Controlli analoghi anche a Peschiera e Mediglia. A.Z.