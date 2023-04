di Ruben

Razzante*

Il dibattito su ChatGPT e l’intelligenza artificiale continua ad essere molto acceso. Dopo il blocco temporaneo del trattamento dati degli utenti italiani da parte del Garante privacy, si sono moltiplicate le prese di posizione di tecnologi e futurologi. Alcuni appoggiano in pieno il provvedimento dell’Autorità italiana, che per prima nel mondo ha limitato un software di intelligenza artificiale; altri si sono detti contrari perché temono limitazioni al business delle imprese che già usano da tempo chatbot per potenziare le loro attività produttive e commerciali. Del tema si discute a maggior ragione in Lombardia, culla dell’innovazione tecnologica, che ospita importanti multinazionali del mondo della Rete e soprattutto mostra, nel suo tessuto imprenditoriale, una spiccata propensione all’adozione di tecniche di intelligenza artificiale nei processi industriali.

Già un anno fa il Digital Innovation Hub Lombardia, in collaborazione con le Antenne Territoriali, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia, presentò una ricerca sul grado di maturità digitale delle piccole e medie imprese lombarde e sul tasso di diffusione dell’intelligenza artificiale, dalla quale emerse il valore strategico dell’intelligenza artificiale nei processi di trasformazione digitale delle imprese lombarde. Nell’ambito del programma FESR 2021-2027 Regione Lombardia sta realizzando nuove iniziative in sinergia con il Digital Europe Programme, anche valorizzando il ruolo degli European Digital Innovation Hubs. Tra i settori maggiormente coinvolti ci sono l’alimentare, l’automotive, il tessile, l’edilizia, l’industria pesante, la chimica. E’ ora di promuovere un dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale perché essa non riguarda solo gli addetti ai lavori ma è destinata a impattare sulla qualità della vita di tutti i cittadini e a cambiare il destino delle comunità più evolute tecnologicamente.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica