Dialogo Viminale-Comune Piantedosi in Prefettura il 10 Sala: "Servono più agenti"

di Massimiliano Mingoia

"Lo stupro in Stazione Centrale? Si deve aumentare ancora di più la presenza di uomini e di telecamere. È un lavoro che pare non finire mai. Ma noi non abbiamo certamente abbandonato l’idea di un pieno recupero della sicurezza in Centrale. Quanti uomini in più delle forze dell’ordine servirebbero a Milano? alcune centinaia di uomini, secondo quello che mi dice il prefetto Renato Saccone". Parole del sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per ricordare Sergio Ramelli nei giardini di via Pinturicchio.

Gli Anni di Piombo e quel brutale assassinio del 18enne militante del Fronte della Gioventù sono lontani 48 anni, l’emergenza sicurezza in città, invece, purtroppo è sempre d’attualità, dopo l’ennesimo episodio di cronaca nera. L’ultima violenza ha un che di paradossale, perché – secondo quanto raccontato dalla 36enne marocchina aggredita – è avvenuta in prima battuta nei giardini di piazza Luigi di Savoia, dove il Comune ha realizzato un parco giochi per cercare di tenere lontani da quell’area senzatetto e immigrati clandestini. Ma non è andata così. Di giorno quei giardini sono spesso “occupati’’ dagli sbandati e di notte diventa terra di nessuno.

Dopo lo stupro di giovedì notte, è di nuovo il momento di pensare alle contromisure per rendere più sicura la Centrale e l’area limitrofa. Il tema era stato solo sfiorato durante il primo Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scorso 7 novembre. Dell’emergenza a Milano il numero uno del Viminale e il primo cittadino milanese erano tornati a parlare a metà dicembre a Roma durante il Forum sulla sicurezza delle Città Metropolitane. E lo scorso 7 febbraio, al Comitato milanese in Prefettura, aveva partecipato anche la premier Giorgia Meloni, insieme a Piantedosi e Sala. In quell’occasione Governo e Comune confermarono che i controlli nell’area della Centrale erano aumentati. Ma non è bastato per fermare la violenza intorno alla stazione, ammette amaramente Sala: "I controlli sono tecnicamente aumentati ma succedono ancora fatti come quelli dell’altra notte".

Il sindaco ha sentito il prefetto Renato Saccone e il questore Giuseppe Petronzi per delineare una strategia. Piantedosi parteciperà al vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza fissato il 10 maggio. Dieci giorni per provare a dare una risposta concreta chiesta dai cittadini. "È un lavoro lungo che richiede tanto impegno e io non ho mai scaricato su altri le responsabilità – sottolinea Sala –. È evidente che il ministero dell’Interno e le forze dell’ordine sono fondamentali per la sicurezza. Ma lo sento anche come un mio dovere. Con Piantedosi, sulle questioni di Milano, si lavora". Intanto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a Milano per il ricordo di Ramelli, affonda il colpo contro il Comune: "Non ci sono più le pattuglie miste con i militari che io avevo istituito".