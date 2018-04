Milano, 26 aprile 2018 -

Ogni settimana lo sguardo di Roberto Brivio affilato in decenni di satira, esercitata come attore, scrittore e chansonnier, illuminerà angoli della Grande Milano di oggi: i suoi vizi, le sue virtù e soprattutto la sua gente, da raccontare con irriverenza e tenerezza, come sa fare lui. E in lingua madre: il dialetto milanese.

El me scriv l’Enrico Intra che l’è andà a Ròma a sonà e el me mett giò ona vintena de righ che vedaremm a part sui bellezz de ‘sta città. Mi gh’hoo giamò on referent, Stefano Torossi, altrimenti ciamà Cavalier Serpente che el va giò de bell sui monument ma anca de brutt suj avveniment de tutti i dì come conferenz, intratteniment e via col vento. Perciò car el me car Enrico a sont smagà anca se devi ammett che per certi argoment te gh’et reson. La prima volta che sont andà a Roma l’era el 1962. Incidevi dischi de prosa per la Ricordi e de canzon per la Voce de Padrone. I primm vegniven da ona mia passion depeu la scola de recitazion che avevi fà, tant per vess in regola cont el mestèe che vorevi affrontà. I second perché avevi conossù Giorgio Gaslini, che allora faseva part de la Voce anca se l’era no el Padron, propri in di edizion, quand la discografica l’era con la soa fabbrica in via Domenichino a Milàn. S’eri andàa Ròma in vagone pullman con Lino Patruno e la Ninni Castiglioni allora capo uffizi stampa de la Ricordi e depeu anca el noster uffizi stampa (120 articol in trii mes l’era on bel traguard). Ròma la m’era sembrada ona città unica. Ona raffica de emozion. Ona novità cont tutti i regol. La visitavi de nott con vun di so’ amis, che peu l’è diventà on ponto de riferiment ogni volta che andavi in quella che ciamaven la Città eterna: Giorgio Cerioni cont la miè Leda. L’aveva fa la scola del Cinema insema a Franco Nero. L’era amis de on regista che el faseva film cont Maciste e compagnia bella, e film de montagna.

Roma de dì, quand se podeva ancamò giralla in long e in largh cont pochi divieti. Ròma de nott per avegh nanca on infèsc. Monument a gogo, scalinad, fontan. E a proposit, nel “Carnet de Notes” che Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Alberto Bonucci portaven in gir per l’Italia, cont la “ditta I Gobbi” (primissimm grupp de cabaret, seguìi a roeuda da ParentiFo-Durano cont El dito nell’occhio, da Giancarlo Cobelli, dal Giro a Vuoto de la Laura Betti, da I Gufi, marchio ormai timbrà in del co’ come la chiérica de I pret) vegnivev in scèna, cont la bocca gonfia, se daven on colpett sui ganass, spùaven foeura l’acqua mentre ona vos la diseva “ Vi abbiamo presentato le Fontane di Roma”). Grandios! Insòma Ròma l’era el me stupor, la meravilia del moment. Come quand sont andà per la prima volta cont Alighiero e la Cotta a vedè on spettacol a Ostia Antica. S’eri imbesuì. Fasevi semper i comparazion.

Milàn l’era la mia città, ghe vorevi ben minga tant per i so’ bellezz (e ghe n’era tanti) anca per i so’ difett, el cappell di ghisa, minga el cappellon de i vigil roman, la soa pressa, i so’ canzon rigid, de ona poesia squas meriniana Ròma l’era la mia vacanza mental. Ciappavi el treno, de nott per perd minga la giornada, cuccetta, e me pareva de vess on scior, e la mattina da Termini a via Veneto a pè per minga perd el savor che me entrava denter pass per pass. Da li’ telefonavi al Giorgio, le sbattevi giò dal lett e via fina a Piazza Quadrada, visin a ca’ soa. Diventavi minga roman. S’eri semper on milanes a Ròma. On titol che avevi suggerì per el me primm film (mai fàa) dal titol “Facce di gomma”, interprete Jack La Cayenne, che la faccia de gomma ghe l’aveva ben cjara. Quajvun el gh’avarà de di’ on quajcoss sull’interprete. Ma mi che sont semper andà contra corrent savevi cossa fa’. Partivi dall’esistenzialismo e dall’Aretusa, passavi dal Santa Tecla in doa l’ha sonà anca el Patruno, per rivà a la tramission de Ed Sullivan Show, in doa Jack se esibiva cont ona professionalità da fa’ invidia a tucc, soratutt per el so’ and andament comic. Ghe n’aveven minga a quell temp de ballerin cont la comicità in di moviment. Puntavi giust. Peu in ‘sta Italia, che i robb intelligent i e refuda, gh’hann fa interpretà film cont i boccasc che faseven sparì la tazzina del caffè e l’idea l’è morta lì. A quella trasmission americana gh’è andà anca Topo Gigio, Peppino Mazzullo. Semm stà insema all’Angelicum, Teatro per Ragazzi diretto da Benito Biotto, duu ann. Gh’era con mi l’Umberto Tabarelli, me compagn de studi all’Accademia e Romano Battaglia che peu l’è diventa giornalista, scrittor e inventor de la Versiliana.

Ecco, adess me senti a post cont i ricordi. Quand i e cunti in Teater o nei Circol, la gent la sta’ cont la bocca averta a sentji. Anca ier sera al circol EnosudMilàn, sotta Radio Popolar, cont la sala pièna, hoo dedicaa i me ricordi radiofonici, rai, ai ascoltador in carna e ossa de ‘na radio che l’è voeuna di pussè vecc tra i radio privàa. Chi vodaress sentì canzon, story, sketc, moment de vita cabarettistica el po’ vegni’ sabet sera a El Rava de Ornagh gh’è tutt su la locandina). On local che el fa’ musica live ogni settimana e che el ‘taca cont el Cabaret. L’è frequentà da gent de Milàn, Lecc, Com, Monza, dell’entroterra brianzoeu. L’è n’avventura andagh? Certi volt ne var la pena. Appena foeura te vivet ‘na vida che te se spettet no. E adess la lettera de Enrico Intra, in del solit riquader.