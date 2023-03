Di Fazio, la Procura propone lo sconto di pena

Dodici anni di reclusione contro 15 anni e mezzo del primo grado. Così la pg Laura Gay ha chiesto una riduzione di pena per Antonio Di Fazio, l’ex imprenditore farmaceutico arrestato nel maggio 2021 per aver narcotizzato, sottoposto ad abusi sessuali e fotografato una studentessa 21enne, attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage. Era finito a processo anche per altri casi di presunti abusi, sempre con uso di benzodiazepine, nei confronti di altre 5 donne, tra cui l’ex moglie, l’unica a non essere stata immortalata dall’uomo in stato di incoscienza. In primo grado, con rito abbreviato, il giudice non aveva applicato l’istituto giuridico del "vincolo della continuazione", ma aveva separato l’episodio più grave ai danni della 21enne da quelli ai danni di altre quattro giovani, sommando poi le pene e anche con quella sui presunti maltrattamenti ai danni dell’ex moglie. Da qui i 15 anni e mezzo di carcere. Oggi nel suo intervento la pg ha chiesto, invece, di applicare la continuazione tra il caso della studentessa e quelli delle altre ragazze e da qui, dunque, la lieve riduzione della pena. Stanno parlando anche i legali delle parti civili e poi nella prossima udienza, il 5 giugno, interverrà la difesa di Di Fazio, che è ai domiciliari in una struttura psichiatrica. La giudice Anna Magelli, al termine dell’abbreviato (sconto di un terzo sulla pena) l’8 aprile dello scorso anno, era andata oltre i 9 anni chiesti dai pm perché aveva deciso di non applicare la "continuazione" tra i reati, che porta ad una diminuzione, ma aveva condannato il manager facendo la somma delle pene inflitte spacchettando alcuni episodi.

I gravi "disturbi della personalità" di Di Fazio, avevano spiegato l’aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo titolari dell’inchiesta condotta dai carabinieri, sono la "chiave di lettura" e "il filo rosso" che collega le violenze messe in atto con lo stesso "schema". Avrebbe prima creato una "zona comfort" per indebolire le vittime, anche usando il pretesto di uno stage nella sua azienda. Anna Giorgi