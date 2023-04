Di Bari: "Priorità alla sicurezza" È il terzo candidato di centrodestra

di Laura Lana

COLOGNO MONZESE

Giuseppe Di Bari è il terzo candidato del centrodestra, rimasto spaccato dopo il commissariamento del Comune lo scorso luglio. Attorno all’ex assessore all’Urbanistica ci sono Fratelli d’Italia, il partito in cui Di Bari è entrato qualche mese fa, la sua storica civica Cologno nel Cuore, Forza Italia, a cui è già stato assegnato il posto da vicesindaco in caso di vittoria, e in questi giorni sono stati firmati gli accordi con Unione di Centro, Lega Padana Lombardia e Nuovo Psi.

Non si riusciva proprio a unire il centrodestra, almeno nell’alleanza naturale con la Lega?

"Ci sono state trattative a tutti i livelli, perché in tutti i Comuni il centrodestra corre insieme. Durante queste interlocuzioni, abbiamo dovuto prendere atto del passo avanti della Lega con la candidatura di Dania Perego. Così, insieme a Forza Italia abbiamo costruito la nostra coalizione".

E con Rocchi?

"Siamo stati onesti e sinceri con lui. Se la Lega lo avesse sostenuto, saremmo stati con lui perché quella sarebbe stata la coalizione naturale. Purtroppo il partito si è scisso in due in uno scenario che sembra più un regolamento di conti che un confronto politico".

È vero che c’è già un accordo con Rocchi per il secondo turno?

"Ancora non ci sono trattative sul ballottaggio, ma si sta verificando se esiste la possibilità di unire le forze".

Quali sono le priorità di Cologno?

"La sicurezza per cominciare. Servono più agenti nella polizia locale e vorrei istituire il turno notturno in estate per non lasciare tutto il territorio ai carabinieri che, come si sa, hanno risorse limitate. Il vigile di quartiere, fisso e appiedato, sarà un presidio di giorno. Penso poi all’illuminazione e alla sicurezza stradale, limitando la velocità nei rettilinei. Vogliamo una città sicura, ordinata e pulita".

Nulla sui servizi?

"Aiuteremo le fasce deboli con la progressività dell’aliquota Irpef per lasciare più soldi in tasca ai cittadini. Faremo controlli accurati anche con la polizia tributaria per dare contributi a chi ha diritto: nessuno spazio ai furbetti. E poi contributi alle attività commerciali per supportarle in questo periodo difficile".

Che campagna elettorale farà?

"Di messaggi positivi perché serve serietà e stabilità dopo il commissariamento. Una campagna decisa, fatta sui contenuti e senza colpi bassi".