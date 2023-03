Detto Fatto prima al Contest social tech

In gara al Contest social tech con 13 cooperative e startup sociali innovative di tutta Italia, la sestese Detto Fatto ha vinto il primo premio con il progetto Cultura all’altezza di pubblici straordinari per aumentare l’accessibilità ai contenuti dei musei a persone fragili finora escluse. Il programma prevede iniziative volte a garantire la fruizione a fasce della popolazione svantaggiate grazie a strumenti digitali innovativi e al codesign tra esperti culturali ed educatori. "Due sono gli strumenti digitali che abbiamo presentato e che sono in fase di test con comunità per disagio psichico: totem multisensoriali, che permettono l’accesso all’opera d’arte secondo molteplici punti di vista, e stanza virtuale 3D, una sorta di museo virtuale in cui inserire contenuti e dialogare con i partecipanti, o meglio con i loro avatar - spiega la coop -. Gli ospiti delle comunità hanno così la possibilità di creare contenuti di didattica dell’arte e nuove narrazioni culturali generative e aperte a una costante costruzione grazie alla sua natura fisica e digitale accessibile per tutta la comunità". Il progetto si sta già muovendo nella realtà: tra i primi sperimentatori ci saranno alcuni musei di Milano e l’idea adesso è quella di fare un passo avanti con la creazione di avatar in grado di interagire con persone e oggetti attraverso l’utilizzo di visori 3D."Siamo molto contenti di questa opportunità - ha commenalentina Nogara, responsabile del progetto -. La proposta è nata nell’immediato post lockdown quando pensavamo che la cultura non sarebbe ripartita se non con grande fatica. Questo tempo sospeso ci ha permesso di puntare sui colleghi più giovani e sui loro desideri anche di cooperazione". Laura Lana