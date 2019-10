Milano, 4 ottobre 2019 - Ha afferrato da dietro un agente di polizia penitenziaria e gli ha puntato alla gola una lametta da barba, minacciando di ferirlo se non avesse aperto le porte della cella di un altro detenuto. Alla fine, però, è stato bloccato da altri agenti di polizia penitenziaria. Per l'uomo, un pluripregiudicato, già detenuto nel carcere milanese di Opera, ieri pomeriggio è stato disposto l'arresto. Il pm Sara Arduini ha chiesto la convalida del provvedimento e per lui anche un'altra misura cautelare in carcere. Oggi per lui si è tenuta l'udienza per direttissima davanti al giudice Elisabetta Santini.

