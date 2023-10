Detenuti, il 46,8% è nato all’estero 60mila denunciati

Si concentra in Lombardia il 21,7% degli stranieri detenuti in carcere in Italia, "la percentuale più ampia fra tutte le regioni". Sono 3.918 gli stranieri, in cella per vari reati, su un totale di 8.370 detenuti in Lombardia. Il 46,8%. In Lombardia i denunciati stranieri nel 2022 sono stati 60.501 su un totale di 129.844, pari al 46,5%. Gli stranieri che stanno scontando una condanna definitiva in Lombardia sono 2.897, mentre 1.021 sono in attesa di un giudizio definitivo, il 26.1%. Una differenza di quasi dieci punti percentuali fra detenuti “non definitivi“ italiani e stranieri. "Una prima sommaria risposta potrebbe provenire dalla maggior facilità con cui gli italiani accedano a misure non detentive – si legge nel rapporto Idos – in proposito la difficoltà, comune a molti stranieri, di dimostrare di possedere un alloggio idoneo o un lavoro regolare o una rete relazionale attiva sembrerebbe poter incidere sulla valutazione del provvedimento cautelare applicato dalle autorità giudiziarie nei loro confronti".

Al 31 luglio 2023, inoltre, i richiedenti e i titolari di protezione internazionale presenti nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e nei centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai) della Lombardia, erano complessivamente 16.170. "È da evidenziare che a marzo del 2023 i posti Sai autorizzati erano 3.758 – si legge nel dossier – di cui 40 riservati per l’accoglienza di persone con disagio mentale e 648 a minori stranieri non accompagnati. Gli enti locali coinvolti nel sistema Sai erano 55, per 65 progetti complessivi". A seguito della guerra in Ucraina, in Lombardia risultano presenti 32.758 persone titolari di protezione temporanea, di cui 11.210 minori.