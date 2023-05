Destinazione Austria per 70 tecnici e operai

C’è tempo fino al 19 giugno per partecipare alla campagna di reclutamento di 70 tecnici e operai specializzati per l’Austria promossa da Eures, European Employment Services, la rete pubblica dei servizi per l’impiego dell’Unione europea che promuove la mobilità professionale in Europa.

La ricerca delle figure professionali è realizzata per un’azienda austriaca, a conduzione familiare, operante nel settore della costruzione di impianti industriali e Eures Milano si occupa in particolare della selezione delle candidature per il Nord Italia.

Le figure ricercate, da inserire a tempo pieno, spaziano dal montatore idraulico al supervisore di impianti elettrici, dal costruttore di quadri elettrici al saldatore ai macchinisti, installatori, meccanici industriali per la manutenzione degli impianti.

Per le figure ricercate è richiesta l’esperienza nel ruolo e la conoscenza della lingua tedesca base o dell’inglese. A chi conoscesse solo la lingua inglese è richiesta la disponibilità a imparare il tedesco.

Lo stipendio base annuo lordo, a seconda del profilo professionale, varia da un minimo di 36 mila euro lordi a un massimo di 47mila euro, oltre alle ore di straordinario. È possibile, inoltre, frequentare un’accademia interna aziendale che offre formazione tecnica e corsi di lingua.

È possibile inviare il curriculum vitae in inglese o in tedesco a [email protected] e in copia conoscenza a [email protected]

Per dettagli sulle offerte di lavoro consultare la sezione dedicata alle offerte Eures su afolmet.it