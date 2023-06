Desio, scontro davanti alla caserma: grave ciclista di 55 anni

Desio (Monza), 14 giugno 2023 – Un grave incidente, questo pomeriggio, proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Desio. Uno scontro tra una macchina e una bicicletta, con il conducente di quest'ultima, un uomo di 55 anni, che ha avuto la peggio ed è stato trasportato a sirene spiegate, in codice rosso, al San Gerardo di Monza. È successo intorno alle 15.30 in via Caduti di Nassiriya, proprio all'altezza della sede dell'Arma. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, accorsa con diverse pattuglie, insieme a un'ambulanza e una automedica del 118. Da una prima ricostruzione pare che entrambi i veicoli procedessero nella stessa direzione. A un certo punto, forse per una svolta in via Rossini, c'è stato l'impatto, molto violento. Con la bicicletta finita sul parabrezza della macchina, una Daewoo. Il 55 è stato scaraventato sull'asfalto, dove è rimasto all'apparenza privo di sensi. Il conducente della macchina si è fermato dopo qualche metro. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. I sanitari hanno prestato le prime cure al ciclista e poi lo hanno portato al San Gerardo, dove è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. La polizia locale ha chiuso la strada, ha ascoltato il conducente dell'auto e cercato eventuali testimoni per cercare di delineare al meglio quanto accaduto e le rispettive, eventuali, responsabilità. La strada è rimasta chiusa quasi quattro ore per permettere i soccorsi e poi tutti i rilievi del caso. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più, anche se le attenzioni principali sono rivolte alle condizioni di salute del ferito. Sul teatro del sinistro si è recato anche il sindaco Simone Gargiulo, “la situazione sembrava piuttosto grave – ha detto – adesso sono in corso i rilievi. Speriamo bene per le condizioni della persona ferita”.