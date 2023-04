“DescriVedendo” la Crocifissione Guardare con gli occhi della mente

di Davide Falco

Godere delle arti figurative anche senza poterle vedere. È la scommessa del progetto “DescriVedendo“, che sarà messo alla prova oggi alle 17 con quanti vorranno ammirare le opere di Giovanni Testori. In occasione del centenario testoriano, in collaborazione con l’associazione nazionale subvedenti OdV e con il sostegno di Regione Lombardia, Casa Testori presenterà “DescriVedendo Giovanni Testori”.

"L’evocativa e inclusiva narrazione DescriVedendo condurrà tutti alla scoperta dell’opera pittorica Crocifissione del 1949, fortemente emblematica nell’approssimarsi della Pasqua. Chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalle parole dentro il dipinto, attraverso una storia, permetterà a tutti gli intervenuti, vedenti e non, di scoprire particolari che spesso sfuggono allo sguardo, trovando nell’opera d’arte tratti illuminanti, per una volta anche senza bisogno della luce. Il metodo DescriVedendo si avvale della capacità del linguaggio di innescare il processo immaginativo, permette di vivere un’esperienza artistica e culturale inclusiva e innovativa così che anche le persone con disabilità visiva possano fruire delle opere d’arte", spiegano da Casa Testori. DescriVedendo utilizza un metodo descrittivo, secondo precise linee guida, studiato scientificamente a favore di chi ha forti limiti visivi, si basa su parole e frasi scelte con cura, organizzate in sequenze preordinate, che facilitano la formazione di immagini mentali. Il metodo nasce da una specifica ricerca condotta per comunicare in modo efficace figure, forme, luci e colori con il solo uso delle parole. Il risultato, grazie all’iter di validazione che crea descrizioni certificate, è quindi un testo che descrive in modo accurato il contenuto di un’immagine composita, sia essa rappresentata da un dipinto, una scultura, un oggetto antico, o anche un ambiente come l’interno di una chiesa o la sala di un palazzo.

Casa Testori ha deciso di abbracciare le potenzialità di questo metodo, potendo contare sulla produzione di Testori, sintesi perfetta tra parola e arte visiva. In concomitanza di questo evento, saranno attivati laboratori dedicati ai bambini tra 8 e12 anni, percorsi di un’ora per introdurre l’opera di Giovanni Testori ed esplorarne la storia, i simboli e i significati giocando con immagini e parole. Casa Testori si trova in largo Angelo Testori, 13. Ingresso gratuito.