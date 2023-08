Denunciati in tre a Pioltello: sgomberano negozio e svuotano piazza

Scambiano la piazza di via Alla Stazione a Pioltello per una discarica a cielo aperto e la riempiono di immondizia dopo aver sgomberato il proprio negozio. Denunciati titolari e dipendenti di un esercizio che ha sede in città: il terzetto ha abbandonato scarti ingombranti e pericolosi in pieno giorno sotto gli occhi di tutti in un punto di grande passaggio. I tre erano incappucciati e per questo hanno pensato di farla franca, ma gli agenti di polizia locale sono riusciti a ricostruirne l’identità e a presentare loro il conto: una segnalazione per smaltimento illecito di rifiuti. Diverse le chiamate al Comando dei passanti, i vigili sono intervenuti subito. L’indagine è continuata con l’analisi delle immagini in arrivo dalle telecamere che ha permesso di mettere in fila tutte le fasi del trasloco abusivo. Ora, sulla condotta dei commercianti deciderà il giudice.

Bar.Cal.