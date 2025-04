Dentisti pubblici. Da ottobre stop al servizio

Quello che negli anni passati era un timore sembra che diventerà una realtà: l’odontoiatria dell’Asst Nord Milano, fino a oggi affidata al service Odontocoop, sarà infatti dismessa a partire da ottobre. Con "un impatto occupazionale e sociale che desta preoccupazioni", come denunciano la Cgil e la Funzione Pubblica Cgil, ma anche con una continuità assistenziale che non sarà più garantita ai pazienti che sono attualmente in cura. Secondo i numeri del sindacato, su entrambi i centri di Sesto e Cologno lavorano 18 operatrici in pianta stabile, di cui 12 sul territorio sestese, oltre a due operatori indiretti e ben 30 professionisti che erogano i loro servizi.

"Entrambi gli ambulatori, composti da 15 poltrone, servono ogni anno una platea di 6.624 cittadini, di cui 4.217 sestesi, erogando complessivamente ben 45.409 prestazioni". Per chiedere la tutela dei posti di lavoro e dei servizi, la Cgil ha deciso di organizzare un presidio di protesta martedì 29 aprile dalle 10 alle 12, sotto la sede dell’ambulatorio all’ospedale di Sesto in via Matteotti. "Un servizio indispensabile, soprattutto per le famiglie in difficoltà economica", tuona il Pd cittadino. Intanto, a livello regionale, si è mosso il consigliere del Movimento 5Stelle Nicola Di Marco, che ha presentato un’interrogazione all’assessore Guido Bertolaso. "La decisione dell’Asst Nord Milano di dismettere il servizio di Odontoiatria va contro il principio di sanità pubblica e territoriale. Alla Giunta lombarda chiediamo se non si ritenga tale scelta in contrasto con il principio costituzionale del diritto alla salute e quali azioni intenda intraprendere per garantire il ripristino o, in alternativa, il potenziamento dell’offerta odontoiatrica pubblica".

La.La.