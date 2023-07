Demolizione passerella Interrotta la Valtidone

Disagi sulla Valtidone per la demolizione della passerella pedonale di Noverasco. La viabilità sarà interrotta dalle 20 di domani alle 10 di domenica per consentire la rimozione del ponte che scavalca la provinciale. È prevista la chiusura totale della viabilità lungo le due carreggiate stradali, sia in direzione Pavia che in direzione Milano, fatta eccezione per i residenti del Comune di Opera e i mezzi di soccorso. La chiusura totale della Valtidone sarà preceduta dalla chiusura parziale delle carreggiate oggi, dalle 9 alle 17. Nei giorni successivi, sempre di notte, dovrebbe avvenire la posa della nuova passerella che potrebbe essere inaugurata entro il prossimo autunno. Si tratta di un intervento atteso dal 2018, che permetterà di rimettere in sicurezza la strada con l’eliminazione del semaforo che ha causato nel tempo parecchi incidenti di cui uno finito in tragedia. La chiusura della passerella pedonale risale all’estate di 5 anni fa, quando caddero alcuni calcinacci sulla sede stradale. Come prima decisione urgente Città Metropolitana decise la chiusura della passerella. Poi cominciò l’iter per reperire i fondi e sostituire la passerella pericolante con una nuova. Il ponte pedonale è atteso non solo dai residenti di Noverasco ma anche dalle centinaia di studenti che ogni giorno raggiungono il liceo Calvino e sono costretti ad attraversare la strada dall’attraversamento provvisorio. A distanza di 5 anni con la nuova passerella Noverasco tornerò ad essere un’unica frazione. Massimiliano Saggese