Demolita la passerella sopra la ferrovia

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre a Paderno Dugnano è stata effettuata la demolizione del troncone della passerella ciclopedonale a scavalco della linea ferroviaria che collega l’alzaia del Canale Villoresi. Si tratta di un intervento reso necessario dall’ammaloramento della struttura che ha aveva portato alla chiusura. Nei prossimi giorni l’impresa incaricata dei lavori smaltirà le macerie in un impianto di recupero autorizzato, senza interferenze con ferrovia, e progressivamente demolirà le altre tratte rimanenti. L’arrivo dei primi pezzi della nuova passerella, attualmente in fase di produzione in un’officina, è previsto per la fine di novembre. L’assemblaggio in cantiere richiederà circa un mese di lavoro a termine del quale, a inizio 2024, si procederà ai primi due vari. Mentre verranno assemblati i pezzi di un troncone in cantiere, in officina si produrranno i pezzi del troncone successivo che arriveranno a Paderno a seguito del varo del troncone già assemblato.