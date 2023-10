Delvecchio vince le primarie dei cittadini

Il consigliere comunale Ruggiero Delvecchio (nella foto) ha vinto le primarie fai da te organizzate da Lega, Forza Italia e lista civica Oltre in vista delle elezioni amministrative del 2024. Come annunciato al gazebo allestito dalla tre forze politiche che siedono tra i banchi di minoranza è stato allestito un seggio per chiedere ai cittadini di scrivere su una scheda bianca il nome di chi vorrebbero come candidato sindaco alle prossime elezioni. In fila per esprimere la propria preferenza si sono messi ben 385: Delvecchio ha ottenuto il 60% dei voti, gli altri nomi indicati sono stati quelli di Franco Saverino (15%), Patrizia Stringaro (5%), Alfredo Di Lisa (5%), Diana Malossi (4%), Massimo Meregalli (3%), Martina Crainich (3%) e altri candidati con pochi voti che raggiungono tutti assieme il 5%. "Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa iniziativa e della grande affluenza - commentano da Lega, Forza Italia e Oltre -. Abbiamo ritenuto importante coinvolgere anche la cittadinanza nella scelta del candidato sindaco non indicando nessun nome sulla scheda, ma lasciando libertà agli elettori. Prendiamo atto del risultato e del fatto che i votanti si siano espressi in maniera chiara per una figura in particolare". Ora la parola passa al più votato e alle forze politiche della coalizione di centrodestra che avranno il difficile compito di conquistare la poltrona di sindaco in una delle ultime roccaforti del centro-sinistra. "La mia candidatura non era all’ordine del giorno e soprattutto non era tra quelle prospettate in questi mesi. Il risultato mi sorprende e ora, dopo una doverosa riflessione personale e familiare, mi consulterò con gli amici di Lega, Forza Italia e Oltre per prendere, assieme a loro, la decisione migliore in vista delle elezioni".

Roberta Rampini