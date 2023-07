L’arcivescovo Mario Delpini in viaggio pastorale a Cuba: date, itinerario, incontri

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini fa rotta su Cuba per un viaggio pastorale. Da domenica 9 a domenica 16 luglio il capo della arcidiocesi sarà sull’isola in visita pastorale per incontrare i quattro missionari ambrosiani fidei donum (missionari laici) che operano dal 2017 nel Paese caraibico e le loro comunità.

L’itinerario

Dopo l'arrivo a Santiago - nel sud-est - l'arcivescovo si sposterà nell'entroterra raggiungendo il santuario di El Cobre (dove fece tappa anche papa Francesco nel suo viaggio a Cuba nel 2015) e la parrocchia di Palma Soriano. Mercoledì 12 luglio è in programma la visita alla comunità di Contramaestre e il giorno seguente a quella di Baire.

Venerdì, in mattinata, monsignor Delpini, per confermare il legame tra la Chiesa di Milano e quella cubana, incontrerà l'arcivescovo di Santiago, monsignor Dionisio Guillermo García Ibáñez; nel pomeriggio presiederà una Messa ancora a El Cobre. Sabato tornerà a Palma Soriano e domenica mattina, prima della partenza, presiederà due celebrazioni eucaristiche a Contramaestre e a Baire.

La delegazione

Ad accompagnare l'Arcivescovo saranno don Maurizio Zago, responsabile dell'ufficio per la pastorale missionaria della Diocesi, e padre Mario Ghezzi, direttore del Centro Pime di Milano (Pontificio Istituto Missioni Estere). "La cooperazione tra le Chiese non è certo una novità ma è un'esperienza che di anno in anno si approfondisce sempre di più - spiega don Maurizio Zago –La Diocesi di Milano ha inviato in vari Paesi del mondo sacerdoti e laici perché richiesti dalle comunità diocesane. Sempre di più questo invio si configura come un reciproco arricchimento.