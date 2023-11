Delpini in città: vivete la carità cristiana

La visita alle realtà sociali ed ecclesiali, come l’ospedale Bassini, il Centro della Famiglia, la Casa d’accoglienza di mamme e bambini e la Casa di riposo Martinelli. Ma il tour di monsignor Mario Delpini lo ha portato anche nel cuore di Cinisello Balsamo insieme a tutta l’Amministrazione: dal palazzetto comunale a Villa Ghirlanda, dal parco storico fino all’incontro con i ragazzi del Pertini Radio che hanno donato all’arcivescovo la maglietta bianca con il logo dell’emittente cittadina. "Con parole semplici, l’arcivescovo ha espresso gratitudine e condivisione della responsabilità per lo sviluppo del bene comune. Ha incoraggiato l’alleanza tra i diversi soggetti come elemento cruciale per il funzionamento della vita sociale - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. La fiducia reciproca e la stima tra i corpi sociali sono irrinunciabili, e monsignor Delpini ha sottolineato il patrimonio inestimabile di Cinisello Balsamo: le persone, le famiglie, e le associazioni che meritano di essere valorizzate come protagonisti.

Ci uniamo con entusiasmo e rinnovato impegno alle sue parole, pronti a fare, insieme, la strada verso una comunità più forte e coesa". L’arcivescovo ha incontrato anche i giovani del decanato di Cinisello all’oratorio Pio XI. I ragazzi lo hanno accolto nel salone con un grande cartellone dalla scritta "Benvenuto Mario" per la cena condivisa. "Ho visto un bene ammirevole, straordinario, nella vostra città e nelle vostre parrocchie. Il frutto che si deve portare è il comandamento dell’amore, nel modo in cui si vuole bene, ecco la carità cristiana, che è uno stile di vita, un modo di vivere lo studio, la famiglia, la propria vocazione, mettendo a frutto i propri talenti". Sabato 2 dicembre monsignor Delpini tornerà a Cinisello: oltre a visitare la parrocchia di San Pio X, incontrerà il Gruppo Scout e l’Équipe familiare di Decanato. Domenica 3 dicembre farà tappa nella parrocchia della Sacra Famiglia, sabato 9 dicembre in quelle di Sant’Eusebio e San Giuseppe e domenica 10 dicembre, infine, concluderà il lungo programma nella parrocchia di Sant’Ambrogio. La.La.