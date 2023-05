Dell’Acqua al timone di Milano Ristorazione

Il presidente protempore di Milano-Ristorazione sarà Davide Vincenzo Dell’Acqua, avvocato e già membro del consiglio di amministrazione di Milano Ristorazione. Come previsto, è stato nominato tramite decreto sindacale. La vicesindaco Anna Scavuzzo aveva già preannunciato nell’ultima commissione consiliare congiunta Educazione-Società partecipate che sarebbe stato uno dei due consiglieri rimasti nel Cda a ricoprire l’incarico, lasciato il 24 marzo dal presidente Bernardo Notarangelo "per assicurare continuità". Notarangelo si è dimesso due anni prima della scadenza del suo mandato con una lettera di addio, spiegando "l’umana stanchezza", anche dopo il ritrovamento di una vite nel panino servito a bambino di quinta elementare in gita.

Nel frattempo si aprirà un nuovo bando e verrà ricomposta la terna prevista per il Cda. In commissione è stato annunciato "un possibile riordino delle deleghe dirigenziali, anche in previsione di una nuova procedura per la nomina del direttore generale". Tema sollevato dallo stesso Notarangelo ai consiglieri comunali per le "eccessive responsabilità in capo al presidente". "Per quattro anni ho lavorato di fatto anche come direttore generale - aveva spiegato il presidente uscente - con un emolumento che era non solo largamente inferiore a quello dei miei riporti, ma anche dei riporti dei miei riporti. Mi permetto di dare un suggerimento, io, senza polemiche. Tanto sono uscito. Abbiamo visto tutti le responsabilità che comporta questa posizione e credo che non abbia senso che la retribuzione del direttore generale di Milano Ristorazione debba essere inferiore a quella del direttore generale di Milanosport. Se fossi il Comune farei anche una griglia basata su elementi oggettivi. Questo è stato uno dei motivi che mi aveva motivato a ritirare la mia candidatura quando venne aperta la procedura".

Si.Ba.