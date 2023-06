Delegazione Ucraina in visita a Cinisello Balsamo, costruire ponti di fiducia tra le comunità

Una delegazione di sindaci e assessori ucraini è stata in visita nel Nord Milano nell’ambito del progetto "Bridges of Trust", nato dall’accordo con il consiglio europeo delle Regioni e dei Comuni, l’associazione delle città ucraine e in concerto con il programma europeo "U-Lead", patrocinato da Regione Lombardia. "La sfida che si pone di fronte agli amministratori ucraini è quella di immaginare una ricostruzione dopo la guerra delle città e dei luoghi che appartengono alla comunità. Cinisello Balsamo è una città che ha vissuto grandi cambiamenti negli ultimi decenni. Ha dovuto riconvertire molte aree e si trova ancora oggi a progettarne la rigenerazione urbana, che speriamo possa offrire ai nostri ospiti degli spunti utili", ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Berlino. All’arrivo della delegazione in città è intervenuto anche il senatore Sandro Sisler. Il gruppo è stato accompagnato anche dal vicesindaco di Sesto San Giovanni Alessandra Aiosa, dal consigliere comunale Gianmaria Paolo Vincelli e Gabriele Bonafede. I primi incontri della giornata si sono infatti svolti a Sesto, poi sindaci e assessori delle città di Lozova, Pevomaysk e Merefa sono stati accompagnati a Cinisello per visitare il centro culturale Il Pertini. "Un esempio di luogo riqualificato e convertito a un utilizzo più ampio", ha commentato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi. Il sindaco Giacomo Ghilardi, ancora in ospedale al momento della visita, ha lasciato un messaggio. "Siamo molto contenti di poter dare il nostro contributo nei progetti di ricostruzione che avverranno al termine di questo conflitto, che speriamo avvenga il prima possibile. La collaborazione e la solidarietà sono fondamentali per superare le sfide globali e costruire ponti di fiducia tra le comunità". Laura Lana