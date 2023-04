Delegazione giapponese al Bellisario

Didattica innovativa e tecnologia in aula, visite dalla terra del Sol Levante all’Itis Marisa Bellisario di Inzago, che l’altra mattina ha ricevuto, direttamente da Tokyo, un team di progettisti Epson. L’istituto inzaghese è stato nei mesi scorsi uno fra i tre selezionati a livello nazionale per un sopralluogo e incontro, finalizzato a visionare attrezzature e ad approfondire le metodologie didattiche impiegate con gli studenti. Al centro della giornata gli incontri degli esperti, progettisti di dispositivi per la didattica digitale, con il preside Gustavo Matassa, con insegnanti e gruppi di studenti. "Un incontro molto significativo - così il preside -: ci ha consentito, fra l’altro, di acquisire informazioni e suggestioni sulla didattica in altri sistemi culturali". La scuola inzaghese, spiega il preside, era stata individuata qualche tempo fa "fra gli istituti dove la didattica è fortemente sostenuta dal digitale". Presi gli accordi, l’altra mattina, l’arrivo del team tecnico. Sopralluoghi, colloqui e dimostrazioni pratiche. "Abbiamo condiviso con gli ospiti le nostre normali attività didattiche. Soffermandoci su ausili e dispositivi, come i monitor interattivi". La delegazione ha rivolto domande a studenti e docenti. "Abbiamo compreso - così Gustavo Matassa - l’interesse a cogliere possibili margini di implementazione delle tecnologie, su misura delle strategie didattiche delle scuole italiane". Un occhio speciale all’impiego di ausili per i ragazzi più fragili. "Dallo scambio è emerso che anche in Giappone come in Italia, e diversamente da quanto avviene in altre nazioni europee, l’inclusione degli alunni disabili avviene all’interno delle scuole ordinarie. È fondamentale che lo strumento digitale tenga conto delle esigenze di coloro che sono portatori di bisogni speciali".

M.A.