Decidilo tu": Pioltello sceglie i progetti da finanziare con 300mila euro

Dal camper della salute al pulmino dell’amicizia, da Pioltello capitale del cricket al parcheggio dell’amore. "Decidilo tu", il bilancio partecipato del Comune, passa alla prima scrematura, fino al 13 giugno sarà la gente a scegliere la rosa, i 30 progetti sui 44 presentati che arrivano in finale con voto che si terrà in autunno, il 14 e 15 ottobre. Si può optare anche per più di un’idea e consegnare il proprio tagliando in uno dei 28 Partecipa Point sparsi dappertutto, bar e negozi, la consultazione è diffusa. Quindici proposte gravitano nell’area Giovani Cultura ed Educazione, 12 riguardano Socialità e Volontariato e 17 Sostenibilità, Sport, Tempo libero e Mobilità. In palio ci sono 300mila euro, 100mila per ogni ambito, da assegnare al programma che piacerà di più. "Colpisce la risposta all’iniziativa - dice Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega alla partita -. La voglia di esprimersi è cresciuta anche perché le persone hanno visto realizzati i progetti vincitori della prima edizione, nel 2019. Conta molto anche il fatto che le proposte arrivino e riguardino tutti i quartieri, a cominciare dal Satellite. C’è la voglia di migliorare i luoghi in cui si vive, pure in quelli con le criticità maggiori". A luglio prenderà il via la promozione, terza fase del percorso. Sia l’amministrazione che i cittadini organizzeranno iniziative per far conoscere a tutti il contenuto dei piani finalisti. A "Decidilo, tu" non partecipano solo i residenti, ma anche chi studia, lavora o frequenta Pioltello. Tutti dettagli sulle proposte sono disponibili sul sito www.decidilotu.it, mentre al numero 338.4717449 si possono ottenere informazioni. Barbara Calderola