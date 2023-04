“Decidilo tu” fa boom 15 progetti e 20 incontri

"Decidilo tu", partenza col botto, 20 incontri e 15 progetti in una settimana per i 300mila euro del bilancio partecipato messi a disposizione dal Comune, la più giovane a farsi avanti è stata una bambina di 11 anni, Alice Molinaro, con il suo "PattiniAmo Pioltello", "ma per ora non sveliamo nulla di più", dice Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega alla partita, che gira i quartieri raccogliendo proposte. Cittadini e associazioni toccano tutti gli aspetti della vita, dalla prevenzione con il camper della salute, alla didattica al Parco della Besozza, al cinema all’aperto solo per citare i primi a mettersi in gara. Saranno i residenti a scegliere le idee vincenti da realizzare, la raccolta proseguirà fino a maggio, a giugno ci sarà la verifica di fattibilità dei tecnici municipali e a ottobre le votazioni vere e proprie. L’obiettivo è "costruire di una città capace di rispondere ai nuovi bisogni emergenti", spiega Gaiotto che tira le fila dell’iniziativa interrotta dalla pandemia. I progetti pre-virus che avevano convinto gli elettori oggi sono realtà, i soldi in palio allora sono serviti a riqualificare l’auditorium dell’Istituto comprensivo Mattei-Di Vittorio; a inaugurare i giochi inclusivi nel Parco "Bambine e bambini di Chernobyl" e a donare ad Auser un’auto per il trasporto di disabili e anziani. Bar.Cal.