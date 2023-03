"Decidilo tu" con il bilancio partecipato

Parte il tour sul territorio di Decidilo tu, dopo la presentazione, il debutto della seconda edizione del bilancio partecipato, a Pioltello. Stasera all’Auditorium Chicca del Miglio in via Togliatti, alle 21, il primo appuntamento pubblico per famiglie e imprese che dovranno scegliere come spendere 300mila euro con progetti che nascono dal basso, cioè nelle case e negli uffici della città. "Potranno partecipare anche gruppi e associazioni - chiarisce il vicesindaco Saimon Gaiotto che ha la delega all’operazione – mentre le votazioni saranno aperte anche ai non residenti". Trasparenza e una macchina organizzativa oliata nella prima esperienza, quattro anni fa, interrotta dallo choc della pandemia, sono confluite nella nuova manche "e adesso torniamo a dare voce ai cittadini". Tre gli ambiti in cui potranno cimentarsi i pioltellesi con le loro proposte: Giovani, cultura ed educazione; Socialità e volontariato; Sostenibilità, sport, tempo libero e mobilità, ciascuno ha a disposizione un appannaggio di 100mila euro. L’obiettivo "è andare oltre i numeri dell’altra volta", ancora Gaiotto che non teme la sfida. Nel 2019 erano stati presentati 38 piani, gli elettori erano stati 5.449, i voti espressi nelle tre aree 13mila 968, 11 i seggi, "questa volta si potrà scegliere direttamente al bar mentre si beve il caffè – spiega il vicesindaco – abbiamo inserito un classico per ampliare la base". Le tre idee vincitrici nel 2019 sono ormai realtà. I 300mila euro pre-virus hanno permesso di riqualificare l’auditorium dell’Istituto Mattei-Di Vittorio, di inaugurare i giochi al Parco Bambine e bambini di Chernobyl e di offrire ad Auser un’auto per il trasporto di anziani e disabili.

Barbara Calderola