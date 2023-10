Decidilo tu a Pioltello: scegli i 3 vincitori del campo da cricket

Pioltellesi, studenti e lavoratori, anche in arrivo da fuori, e amanti della città: con più di 1.500 preferenze la gente ha scelto i progetti vincitori di Decidilo tu, il bilancio partecipato che assegna 300mila euro di risorse pubbliche alla loro realizzazione, 100mila a testa per chi l’ha spuntata. E il primo ad assicurarsi il tesoretto è il campo da cricket al Satellite, a portarlo avanti e ora a festeggiare è un abitante del quartiere multietnico, il giovane Haseeb Hamid Ansari. È lui che ha promosso "lo spazio per l’allenamento, al parco Powell dove il sogno diventerà realtà grazie a reti e pavimentazione". Con questa iniziativa si mette fine a una lacuna, "non esistono strutture per questa attività". Il secondo assegno andrà al camper della salute di Concetta Risi. Per lei, ambasciatrice della Fondazione Veronesi, l’emozione è stata fortissima: "Man mano che lo spoglio procedeva non riuscivo a credere che ce l’avevamo fatta". Con l’ambulatorio mobile si farà prevenzione dei tumori femminili, "ma più in generale si combatterà la povertà sanitaria", una piaga che con l’inflazione che galoppa e il caro spesa avanza anche alle porte di Milano. "Per noi è un traguardo importantissimo – dice la volontaria – un punto di partenza per la tutela di tante persone". Ne usufruiranno tutti, anche i bambini. "Il camper raggiungerà anche le scuole". Il concetto è che la cura si avvicina ai pazienti. Sul fronte sostenibilità e tempo libero invece a sbaragliare la concorrenza è stato il restyling del Castelletto e dei suoi fontanili con percorso pedonale fino alla ferrovia, un’area gioco e relax con panchine, tavoli per pic-nic e box per libri, firmato Maria Modarelli. È l’ultima puntata della macchina della partecipazione messa in campo dall’Amministrazione per questa seconda edizione dell’iniziativa che ha coinvolto attività e bar dove si è potuto votare. Sipario, dunque, "su un altro successo straordinario", dice il vicesindaco Saimon Gaiotto che ha la delega alla partita. Adesso, c’è il secondo tempo, quello dei cantieri. Le proposte della prima volta, ante-pandemia, sono realtà da un pezzo: i giochi inclusivi al Parco Bambini e Bambine di Chernobyl; l’acquisto di un mezzo disabili per Auser e la riqualificazione dell’auditorium di via Togliatti per i ragazzi.

Barbara Calderola