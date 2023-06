Debutto con polemica Il fratello del sindaco sui banchi di maggioranza "Conflitto di interessi"

di Laura Lana

L’unico momento di silenzio è stato il minuto per Silvio Berlusconi, che ha aperto l’assemblea. Perché anche il primo consiglio comunale di Cologno, quello di insediamento, non ha risparmiato polemiche, insinuazioni e toni accesi. Il primo j’accuse è stato quello di Giuseppe Di Bari, il candidato uscito sconfitto dalle elezioni. Niente meno che di conflitto di interesse ha parlato l’esponente di FdI, puntando il dito contro "le affinità strette tra Giunta e Consiglio". "In questa maggioranza siede il fratello del sindaco, Daniele Zanelli. La giurisprudenza ha un vuoto normativo, ma chiedo se sia opportuno dal punto politico e amministrativo. Se dà garanzia di trasparenza avere un parente così prossimo a votare decisioni del sindaco, penso ad esempio a quando arriverà il bilancio in quest’aula. Ci saremmo aspettati un passo indietro".

La questione è stata messa ai voti. Zanelli resta al suo posto: lo consente la norma e i colleghi danno il benestare (anche i due consiglieri della Lega). "Non prendiamo lezioni di moralità – ha ribattuto Luciano Cetrullo, Pd -. In ogni caso, la legge è chiara e, se oggi noi dicessimo che Zanelli non può ricoprire il ruolo di consigliere, dopo essere stato eletto, andremmo a ledere un suo diritto e a dire, nei fatti, che non poteva neanche candidarsi". L’opposizione storce il naso pure per la nomina a presidente del Consiglio di Giovanni Cocciro, storico politico cittadino, già assessore e poi capogruppo Pd negli anni del centrodestra al governo.

"È una figura troppo di parte". Aveva proposto Antonio Colombo, sempre del Pd, che ha ringraziato e declinato. Vicaria Maria Caroleo di Cologno Libera, la civica del sindaco, e vice per la minoranza Isidoro Volpe, che oggi sta in Cologno nel Cuore, ma per anni è stato presidente del Consiglio socialista all’epoca della rossa Giunta Soldano. "Sarò il sindaco di tutti. Anche dei troppi che non hanno votato. Sarò fautore del dialogo e della collaborazione – ha assicurato il sindaco Stefano Zanelli, che per la prima volta ha parlato alla città –. La Cologno del futuro si fonderà su trasparenza, sviluppo sostenibile e crescita economica e sociale".