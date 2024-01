Debuttanti o veterani: "La notte di San Silvestro passata in ambulanza è sempre un’esperienza"

Tra i brindisi, gli auguri e i festeggiamenti del primo dell’anno, c’è chi ha lavorato tutta la notte. Stiamo parlando dei volontari del soccorso, l’associazione Sos Novate intervenuta per ferite causate dai botti, malesseri e per qualche bicchiere in più. "Per me è stata la prima esperienza in ambulanza la notte di capodanno. Sono soccorritrice da un anno e anche se ho 23 anni, ho scelto di vedere da vicino la realtà del soccorso, piuttosto che festeggiare con amici. Studio in ambito sanitario e per me è tutto un approfondimento. A questo si aggiunge anche la voglia di essere utile al prossimo e rendermi disponibile per una notte festiva", spiega Francesca Lippi. Gli interventi nella notte sono stati diversi e continui, un giovane tra Rho e Pero, ferito dallo scoppio improvviso di un petardo e con diverse ustioni, un’aggressione a Bollate e qualche persona un po’ brilla. A questo si aggiungono i servizi per malesseri, e una probabile congestione da cenone.

"Siamo rimasti fuori tutta la notte, in sede siamo tornati solo per mezz’ora – racconta Maria Grazia Biassoni –. Allo scoccare della mezzanotte eravamo a Quarto Oggiaro per una signora che non stava bene e abbiamo dovuto chiedere alle persone di smettere per un attimo di sparare botti e fuochi per permetterci di lavorare e trasportare via la signora in sicurezza. Per andare all’ospedale Sacco, c’erano le strade piene di persone in mezzo alla strada, abbiamo fatto fatica a passare in diversi punti, nonostante l’ambulanza avesse sirene e lampeggianti accesi. Sono da 20 anni in Sos ed è il sesto capodanno che passo operativa la notte di San Silvestro. Sono cambiate tante cose negli anni, in giro c’è meno atmosfera di festa, di divertimento e tanti più feriti, più missioni. Una volta le persone portavano cotechino e lenticchie in sede e si brindava. Ora non è più così".

La notte di Capodanno era in servizio anche il presidente della Sos, Emanuele Scurati. "Mi sembra corretto mettermi a disposizione e lasciare di riposo i dipendenti o volontari, con le loro famiglie. È il quinto capodanno in ambulanza. Anche il mondo del soccorso, le tipologie dei servizi, anche nella notte del 31 sono cambiati dopo il Covid. Anche i volontari sono sempre meno e spero che questo anno nuovo porti l’interesse ad avvicinarsi al mondo del soccorso, del volontariato più persone. Non solo per salire in ambulanza ma anche per il centralino, i servizi sociali e altro ancora".