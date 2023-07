Debiti di gioco per 400mila euro Cinese salvato dalla madre

di Marianna Vazzana

MILANO

Debiti da gioco: una voragine da 400mila euro. Il timore di un sequestro di persona. E infine l’arresto dell’estorsore che pretendeva il pagamento dalla mamma del debitore. Questa, in sintesi, l’operazione della Squadra Mobile della Questura di Milano che ha messo le manette a un milanese di 39 anni con l’accusa di estorsione . A contrarre il debito con lui era stato un ventenne cinese, titolare di una piattaforma di scommesse on line su calcio, poker e altro. A presentarsi al commissariato Sempione è stata la mamma del ragazzo, un mese fa: la donna ha raccontato di essere molto preoccupata perché suo figlio aveva contratto diversi debiti; i creditori si erano fatti avanti e il ragazzo era sparito. Temeva quindi che qualcuno lo avesse rapito pretendendo le somme dovute. In realtà, ha poi scoperto la polizia, il ventenne si era rifugiato a casa di un amico proprio per nascondersi da chi batteva cassa. A rintracciarlo, gli investigatori della Quinta sezione della Squadra mobile coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Federico. Tra gli estorsori, l’italiano di 39 anni che si è presentato al negozio della donna con una scrittura privata firmata dal figlio in cui quest’ultimo accettava di riconsegnare 138mila euro. Sotto la pressione delle minacce, la cinese aveva consegnato 20mila euro come “prima rata“. E l’italiano aveva fatto sapere che sarebbe tornato per ricevere un’altra rata da 13mila euro. Tutta la scena è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza.

I poliziotti hanno ricostruito la vicenda: il ventenne aveva aperto la sua piattaforma on line cine se di cui aveva la licenza da febbraio, e da allora aveva accumulato debiti per 400mila euro. Con l’italiano di 39 anni aveva perso molte scommesse in qualità di “banco”. L’ultima perdita era stata con una scommessa che in gergo si definisce “bancare“: se avesse vinto avrebbe estinto il suo debito. Altrimenti lo avrebbe raddoppiato. E ha perso.

Ma il trentanovenne, secondo la legge, non poteva pretendere il pagamento della somma, men che meno estorcerlo. Gli investigatori lo hanno colto in flagranza quando si è ripresentato nel negozio per la “seconda rata“, lo scorso 6 luglio. La mamma del ragazzo si era accordata con la polizia e ha ceduto all’uomo banconote autentiche che aveva in precedenza fotocopiato. E per l’uomo, trovato con addosso i soldi, è scattato l’arresto.