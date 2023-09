De Corato a Peschiera Borromeo: "Un vero polo della sicurezza"

Cento telecamere disseminate sul territorio e collegate a un’unica centrale operativa; 450 veicoli sequestrati dall’inizio dell’anno a oggi; un cane anti-droga, Xeno, che supporta le operazioni contro la vendita di stupefacenti; un servizio di trasporto di organi per i trapianti urgenti, a sostegno della medicina. Sono solo alcuni dei numeri e delle attività della polizia locale di Peschiera, formata da 24 agenti. Dati e obiettivi del comando sono stati evidenziati ieri mattina, in occasione della visita dell’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato al quartier generale dei "ghisa", in via Carducci. La stessa sede ospita anche la caserma dei vigili del fuoco, dove ruotano 40 volontari, e il nucleo locale della protezione civile. A poche decine di metri c’è la Croce rossa. "Un vero polo della sicurezza, con diverse funzioni concentrate in un unico contesto": è questo l’aspetto che è stato maggiormente apprezzato dal parlamentare, accompagnato durante la visita dalla vicesindaca Stefania Accosa, oltre che dal padrone di casa, il comandante della locale Danilo Cilano.

Attualmente la polizia di Peschiera è attiva (dal martedì al sabato) dalle 7 del mattino all’una di notte. Il mese di settembre vede gli agenti impegnati, in alcuni casi, fino alle 4 del mattino per l’allestimento di posti di blocco sulle strade e l’esecuzione di controlli con l’etilometro. Si tratta del più ampio progetto "Serate in sicurezza", finanziato da Regione Lombardia che coinvolge vari nuclei di polizia locale, in più Comuni.

Alessandra Zanardi