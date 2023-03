Cortei, assemblea e un concerto: tutte le iniziative per ricordare Dax

Un murales dedicato a Dax, Davide Cesare

Milano – Quattro giorni di iniziative in occasione del 20° anniversario dell’omicidio di Davide "Dax" Cesare, militante del centro sociale Orso, avvenuto in via Brioschi il 16 marzo 2003.

Nel giorno dell'anniversario, il 16 marzo, è stato annunciato un corteo, nella serata, da via Brioschi a via Gola. Per venerdì 17 marzo è invece prevista “un'assemblea antifascista internazionale", in un luogo che però non è ancora stato comunicato.

Sabato 18 marzo – ricorrenza dell’omicidio di di Fausto e Iaio nel 1978 – è previsto, infine, un corteo antifascista che partirà alle 14.30 in piazzale Loreto. In serata è previsto invece il concerto benefit "Dax suona, il popolo balla". Il giorno successivo, domenica 19 marzo, dalle 10 al Parco Lambro una giornata di sport popolare.